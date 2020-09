LAURA PICO: “ELLOS HAN DECIDIDO TENER UN PARTIDO CHICO, UNA SOLA VOZ, Y NO TENER A NADIE QUE PUEDA PARÁRSELES EN FRENTE”

El Comité Provincia de la Unión Cívica Radical ha tomado, días atrás, la decisión de expulsar del partido a aquellas personas que compitieron contra Juntos por el Cambio en las elecciones de 2019, y dicha medida ha incluido a varios vecinos a nivel local. Una de las personas que se pronunció en contra a esto fue la exconcejal Laura Pico. “Nos tomó por sorpresa, teníamos rumores pero ninguna certeza de que esto iba a llegar”, comentó.

En una entrevista con el programa radial ‘El Megáfono’, la exconcejal dijo que la medida tiene irregularidades y es ilegal debido a que no se tomó en el contexto adecuado. “La Carta Orgánica habilita a tomar este tipo de medidas en un contexto y en un marco que es el de la convención provincial, y la convención provincial este año no se pudo llevar a cabo por todo el contexto de pandemia. Éstas decisiones se tomaron en un plenario por un Facebook en vivo hace casi 20 días atrás en donde la decisión fue 14 a 9.”

Pico, además, declaró que “los vecinos no nos han elegido durante mucho tiempo y justamente es por no estar a la altura de lo que el común de la gente necesita, los radicales no nos podemos estar mirando el ombligo.”

Para Laura Pico, la decisión de ‘achicar’ el partido se debe a que no están buscando internas, especialmente con aquellos que piensan de manera diferente: “Ellos han decidido tener un partido chico, una sola voz y no tener a nadie que pueda parárseles en frente en una posible interna, porque saben que nosotros no pensamos igual que ellos y saben que tenemos mucha fuerza de trabajo y militancia.”