CONCEJO DELIBERANTE: MARINI REPASÓ SUS PROYECTOS Y OPINÓ SOBRE EL DEBATE POR LA DESIGNACIÓN DE LA JUEZA DE FALTAS

Esta tarde, a partir de las 19:30, tendrá lugar la primera sesión virtual en el Honorable Concejo Deliberante en donde se debatirán varios temas. Precisamente 3 de ellos son de la autoría del concejal del Frente de Todos, Germán Marini, quien hoy en ‘Bragado TV al mediodía’ habló en base a ello.

El primer proyecto al que se refirió tiene que ver con la compra de dispositivos para las personas que estén internada por covid en el Hospital: “Yo he desarrollado un proyecto para que puedan tener un dispositivo como una tablet o un teléfono, con mayor conectividad que la que cuenta el hospital el día de hoy, para que puedan tener esa interacción con sus familiares y sentirse un poco más cerca, más contenidos”, detalló el Concejal, a la vez que explicaba que su segundo proyecto estaba directamente relacionado con el mismo ya que se trata de la compra de los dispositivos (tablets) en cuestión.

“El tercero tiene que ver con que se le entregue a cada uno del personal de salud que hoy presta servicios en el área de covid del hospital, un kit que habla de lo que tiene que tener esa persona cuando llegue a su casa para la desinfección total, más allá de la que hace en el hospital al momento de salir”, comentó el Concejal.

Por otro lado, Marini se refirió a la interna que se desató desde el oficialismo en torno a la designación de Victoria Maffassanti como la nueva Jueza de Faltas Municipales, designación que fue propuesta por el intendente municipal Vicente Gatica. “No es un tema que claramente la sociedad hoy esté en vilo”, comentó.

El Concejal del Frente de Todos recordó además que “este mismo espacio hace 5 años fue quien creó un Juzgado de Faltas Nº2. Durante el proceso de creación de ese Juzgado no le permitieron intervenir a ningún otro sector político, no hubo ningún concurso para el nombramiento de la Jueza en su momento, fue nombrada de manera autoritaria. Fue planteada por Fernando Neri que es el autor del proyecto de resolución y están llevando una resolución a un carácter que no lo es.”

Marini fue crítico con la interna oficialista al decir que “estamos viendo como oposición que están disputándose un lugar, un sueldo, un cargo, y la verdad son situaciones mucho más importantes. Nosotros necesitamos consolidar a la justicia, a las instituciones, necesitamos que estas cuestiones tengan un debate más profundo, no una pelea político partidaria interna, que en su momento cuando tuvieron la posibilidad ellos de decidir quién era Juez no había democratización.”