TRAS LOS RECLAMOS, AMADEO MÓNACO NEGÓ FALTA DE FRAZADAS Y DE CALEFACCIÓN EN EL ÁREA COVID

Frente a los comentarios realizados por familiares de personas con COVID-19, quienes denuncian falta de frazadas y de calefacción en el área destinada a dichos enfermos, esta mañana el administrador del Hospital Municipal San Luis, Amadeo Mónaco, desmintió que sea cierto. Dijo que el nosocomio cuenta con ambas cosas y que los pacientes que necesitan más abrigo sólo tienen que pedirlo. “No entiendo de dónde viene la crítica o cuál es la intencionalidad”, enfatizó.

Según el funcionario, las personas que lanzaron una campaña para recaudar sábanas “en ningún momento se acercaron para ver qué era lo que estábamos necesitando”. Remarcó que “el hospital tiene frazadas”, y agregó: “la parte de atrás que inauguramos tiene calefacción con estufas alógenas y hay 5 habitaciones que tienen aire acondicionado”. Reconoció que las estufas pueden demorar en calentar todos los ambientes, pero insistió: “la calefacción está”.

Amadeo manifestó que “hay pacientes que requieren más abrigo, pero con decírselo al personal de limpieza o a las enfermeras se lo van a dar porque los elementos están”. Aseguró haber hablado con el personal de cada sala y con los médicos, de los cuales nadie le reportó un faltante.

Manifestó no tener intenciones de polemizar con los familiares que hicieron algún tipo de comentario sobre el tema. No obstante, apuntó contra los que buscarían sacar algún tipo de rédito de la situación: “me parce que no es el momento de estar especulando para ver qué daño se puede hacer; quedará en la conciencia de cada uno”.