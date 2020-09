UNA MUJER BRAGADENSE DE 55 AÑOS ANHELA ENCONTRAR A SU FAMILIA BIOLÓGICA

Una intensa búsqueda se encuentra realizando una mujer de 55 años debido a sus intenciones de conocer sus orígenes. Tiene la certeza de que fue adoptada cuando era bebé, aunque no tiene ningún dato que le permita avanzar en la investigación, ya que en la partida de su nacimiento aparece como hija natural de su familia adoptiva.

La mujer es Marta Torre. Es conocida por haber trabajado durante 33 años en la policía y también por ser nieta de una exdirectora de la Escuela N°21. Sus padres adoptivos fueron Susana Irene Guida y Angel Rodolfo Torre.

Según contó a BRAGADO TV, se enteró que había sido adoptada a través de un compañero de la policía. Su madre adoptiva se lo confirmó, aunque nunca quiso aportarle mayores datos; “no quería saber nada ella”, manifestó.

Inicialmente no pretendió ahondar en el asunto, aunque en el último tiempo se animó a profundizar la búsqueda, llegando incluso a pedir ayuda en la Defensoría del Pueblo.

Marta habría nacido en el Sanatorio Bragado. El acta de nacimiento indica que sucedió el 9 de marzo de 1965, aunque aparece mencionada como hija natural de sus padres adoptivos, motivo por el que no le sirve para saber la verdad. “No hay ninguna acta de adopción, no hay nada”, lamentó.

Quien pueda aportar algún dato de utilidad, puede comunicarse con ella vía WhatsApp al (2342) 484119.