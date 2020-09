CARLOS TEJEDOR: SUSPENDEN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCIALES TRAS EL PRIMER CASO POSITIVO DE CORONAVIRUS

Esta mañana, las autoridades municipales de Carlos Tejedor, encabezadas por la intendente María Celia Gianini, han brindado una conferencia de prensa en donde anunciaron una serie de duras medidas tras la aparición del primer caso en la ciudad.

De acuerdo a lo establecido, se decidió suspender en el distrito las actividades de tenis, paddle, paleta, golf, gimnasios, pilates, yoga, zumba y hockey, entre otras. Además, se han restringido los encuentros religiosos y la atención al público en los locales gastronómicos, quienes sólo podrán ofrecer servicio de delivery hasta la 23 horas.

Las autoridades municipales de Tejedor también han prohibido las reuniones sociales y familiares ya que son consideradas el principal foco de contagio. A pesar de todas las restricciones, han aclarado que el horario comercial se mantendrá vigente hasta las 21 horas al igual que las actividades al aire libre individuales.

Un dato no menor, es que Carlos Tejedor aún no ha establecido ningún tipo de sanción municipal por el no uso de cubrebocas, por lo que la intendente Gianini dijo que “vamos a elevar al Concejo Deliberante y convocar mediante su presidencia a una sesión especial para aprobar una ordenanza que regule el uso obligatorio del tapa nariz y boca, estableciendo multas para quienes no lo usen en la vía pública.”

A su vez, la Jefa Comunal aclaró que endurecerán los controles de ingreso y egreso al distrito. Carlos Tejedor cuenta con 1 caso positivo por coronavirus, 7 casos sospechosos y 101 personas en aislamiento preventivo obligatorio.