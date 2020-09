EN TOTAL SON TRES LAS PERSONAS QUE FALLECIERON POR CORONAVIRUS Y HAY 18 NUEVOS CASOS POSITIVOS

Sigue la demora en la llegada del resultado de muchos hisopados. No obstante, se recibieron algunos, lo cual dio lugar a que el reporte epidemiológico de hoy traiga malas noticias: se contabilizaron 18 nuevos infectados, aunque hubo 6 recuperados. También se confirmó el fallecimiento de las dos personas informadas esta mañana y de una tercera, por lo que la cantidad de muertos aumentó a 27.

El reporte no brinda ningún detalle respecto de los 18 nuevos contagios. Sólo indica que llegaron en una tanda de 26 diagnósticos y que los 8 restantes resultaron negativos. Además aclara que quedaron pendientes varias muestras “por demora de los laboratorios”, lo que, sumado a otros nuevos hisopados, genera que la cifra de casos sospechosos crezca a 132.

En lo que respecta a las personas fallecidas, son el masculino de 80 años y la mujer de 76 comunicadas hoy por este portal (el hombre estaba en la sala COVID, mientras que la mujer murió en su casa debido a que su familia optó por no internarla). A ellos se sumó un hombre de 89 años, sobre quien no se dio ningún tipo de información.

Vale destacar que actualmente son 362 las personas infectadas con Coronavirus en Bragado (585 desde el comienzo de la pandemia). De ese total, la mayoría se encuentra cumpliendo el aislamiento en sus respectivos domicilios, mientras que un grupo reducido lo hace en el centro extrahospitalario “La Esperanza”. 44 se encuentran internados (algunos en el Hospital Municipal San Luis y otros fueron derivados a otras ciudades), de los cuales 6 están en la Unidad de Terapia Intensiva (5 con asistencia respiratoria mecánica).

También hay hospitalizados 13 casos sospechosos.