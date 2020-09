SE RECIBIERON 18 HISOPADOS Y TODOS FUERON NEGATIVOS, SIN EMBARGO HAY OTROS 99 PENDIENTES

Mediante el reporte epidemiológico y una videoconferencia por Zoom, las autoridades de salud informaron hoy la situación actual del partido de Bragado en lo que respecta al Coronavirus. Confirmaron algunas de las muertes que se conocieron esta mañana, e indicaron que todos los hisopados que se recibieron son negativos. No obstante, aún hay otras 99 personas que esperan sus resultados.

Los hisopados que llegaron corresponden a muestras del operativo “Detectar” que se realizó el 23 de agosto en el barrio Michel; y también a otras que se enviaron días atrás a dos laboratorios: el de Olavarría (hisopados del 3 y 4 de septiembre) y el de Mercedes (testeos del viernes).

En lo que respecta a las muertes, confirmaron las anunciadas esta mañana sobre las mujeres de 56 y 74 años que estaban en la sala COVID (ambas eran residentes del Hogar San Luis) y el hombre de 61 años que se encontraba en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) –su nombre era Oscar Alberto Ferrá, conocido por su trabajo como comerciante-. No obstante, aún no informó la muerte de la maestra de 46 años que había sido derivada a Junín ya que la Clínica donde estaba internada aún no lo comunicó a las autoridades locales; sin embargo, fuentes confiables se lo confirmaron a BRAGADO TV.

Actualmente son 40 los pacientes positivos de Coronavirus que se encuentran hospitalizados: la mayoría están en la sala COVID del nosocomio local, otros fueron derivados a centros de salud de ciudades de la zona y 4 se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital San Luis (2 con asistencia respiratoria mecánica). También hay otros 366 infectados que están cumpliendo su tratamiento en sus respectivos domicilios.

Según el reporte epidemiológico, 16 personas recibieron el alta, lo cual elevó el total de recuperados a 237. En cuanto a los enfermos activos, ahora son 403, manteniéndose la cifra de 674 contagiados desde el comienzo de la pandemia.

Un dato positivo aportado por el director del Hospital Municipal San Luis, es que una persona que se encontraba en Terapia Intensiva en Junín recibió el alta de dicho sector, motivo por el que fue traída nuevamente a Bragado para que continúe internada en la sala COVID del Hospital local.

En cuanto a los casos sospechosos, son 99. 10 están internados.