SERGIO BROGGI DENUNCIA UN DESVÍO EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL

El concejal del Frente de Todos, Sergio Broggi, envió una gacetilla de prensa en la cuál denuncia un desvío del 12% del presupuesto anual en las áreas de turismo y organización de eventos.



“Si miramos el informe, me pregunto, ¿Casi 2 millones de pesos en turismo se gastaron en pandemia? La oficina de Turismo no se ni dónde ni quién está al frente, pero lo que sí les aseguro es que aquí y en el mundo el turismo no fue algo que justamente se haya movido en estos tiempos. En organización de eventos se gastó casi 2 millones más, áreas que tienen que ver con el director general de Comunicaciones, Marcelo Schachner, que no creo que haya gastado todo esto en publicidad y campañas sobre cómo cuidarnos en esta época, por lo cuál me parece realmente inexplicable”, manifestó el Concejal.

En la misma gacetilla, el edil del Frente de Todos criticó el accionar de la secretaria de Integración Socio Urbana y Ambiental, Natalia Gatica, al decir que “vemos a la hija del Intendente con fotos y anuncios, carteles y flyers que informan que limpiarán, arreglarán y llevarán adelante los servicios en determinados barrios, muy bien, le quiero recordar a la funcionaria que para eso los vecinos y vecinas pagan sus tasas municipales.”

Pero sus críticas hacia ella no sólo se limitaron a su exposición, si no que también apuntó contra la Secretaria exigiéndole que dé explicaciones en torno a la situación epidemilógica del Hogar de ancianos San Luis.

“Los abuelos se están muriendo, ¿Qué pasó con los cuidados en ese lugar? Natalia Gatica se saca la foto en los barrios donde se hacen testeos y no informa sobre lo que pasó en el hogar. Si es la responsable de Desarrollo Social, como parece, ya que la vemos en las fotos, es bueno que explique qué sucedió en el hogar”, redactó Broggi.

El edil además pidió explicaciones en cuanto al dinero que se recibió desde el estado Provincial para con las personas internadas en el centro extrahospitalario de la Quinta la Esperanza. “Sabemos que el Estado Provincial paga $2000 por paciente y por día que se alojen en esos centros, y además les paga a las personas $500 por día que permanecen allí aislados. Lo pregunté el jueves en la sesión pero el concejal Franzoni dijo que no sabía, entonces se lo pregunto ahora de nuevo: Ya que el convenio con la Iglesia Menonita es gratis, y la comida y la atención que tuvieron esas personas ya estaba cubierta por ser residentes del hogar, ¿Dónde fue ese dinero?”