BROGGI INSISTIÓ CON SU PEDIDO DE EXPLICACIONES SOBRE $4 MILLONES QUE SE HABRÍAN GASTADO EN TURISMO Y EVENTOS

Tras las declaraciones contra el gobierno municipal que formuló días atrás el concejal Sergio Broggi (Frente de Todos), esta mañana mantuvo una videollamada con EL MEGÁFONO con el objetivo de hablar al respecto. Insistió con su pedido de explicaciones sobre 4 millones de pesos que habría gastado el Municipio en turismo y eventos, e incluso aprovechó la oportunidad para cuestionar a Natalia Gatica. Además, negó haber aprobado la rendición de gastos en el Concejo Deliberante, por lo que se mostró disconforme con el voto positivo que le atribuyen.

Según el edil, ningún otro municipio gastó durante la pandemia aproximadamente 2 millones de pesos en turismo y otros 2 millones en eventos. Por tal motivo, indicó que hará un pedido de informes en el Concejo Deliberante ya que aseguró desconocer cómo fue que alcanzaron tales montos ya que “nosotros recibimos los gastos, pero no el detalle”. Cree que no están incluidos los salarios, pero indicó que “igualmente no tendría que haber ese gasto –en el caso que estén abarcados-”.

Broggi aseguró que el Ejecutivo gastó un 12% más que lo que establecía el presupuesto trimestral para todas las áreas. Consideró que “no tiene lógica” ya que todos los gastos grandes generados durante la pandemia habrían sido solventados por donaciones de la gente y el gobierno provincial. “Desde el Municipio se aportó poco y nada”, dijo.

Negó haberlo apoyado desde el Concejo Deliberante, e incluso denunció que cambiaron su voto; “no se aprobó por unanimidad porque si ustedes miran el video yo no levanté la mano en ningún momento”, manifestó. Consultado sobre los motivos por los que no resaltó su disconformidad durante la sesión, indicó: “el Zoom llega con delay” y “fue algo muy rápido”. Dijo desconocer si a sus compañeros de bancada les sucedió lo mismo ya que no les consultó su voto. “Voy a pedir que en las próximas sesiones las votaciones sean nominales, para que no pasen estos percances”, agregó.

En otro tramo de la entrevista, apuntó contra la secretaria de Integración Socio Urbana y Ambiental, Natalia Gatica. Cuestionó que haga apariciones públicas sobre distintas cuestiones, pero que no ahonde sobre los contagios en el geriátrico municipal: “no la veo explicando sobre los testeos que dieron positivo en el Hogar San Luis y el desastre que se armó”, remarcó. Según el edil, “si se hubieran hecho los testeos antes, se hubiera prevenido mucho”.