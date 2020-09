UNA BRAGADENSE DE 80 AÑOS LE GANÓ AL CORONAVIRUS PESE A TENER DIABETES, EPOC, HIPERTENSIÓN Y SECUELAS DE POLIOMELITIS

Nunca hay que perder la esperanza. Así lo demostró la bragadense Mercedes Barrera, quien con sus 80 años logró vencer al Coronavirus, pese a ser una paciente de mucho riesgo, no sólo por su edad, sino también por todas las patologías previas que tiene: diabetes, epoc, hipertensión y secuelas de poliomelitis.

Oriunda de Bragado, Mercedes vive desde pequeña en Carlos Casares. Allí le diagnosticaron Coronavirus hace más de un mes, aunque el 21 de julio fue derivada al Hospital San Juan de Dios de La Plata. “Pensaba que no la iba a ver nunca más y acá estamos, gracias al enorme esfuerzo de todo el personal de la salud pública, mi mamá de 80 años y varias enfermedades de base obtuvo el alta“, indicó Roberto Byrne, hijo de Mercedes, a El Editor Platense.

Mercedes cumplió sus 80 años mientras estaba internada. Todavía no se pudo determinar cómo contrajo el Coronavirus, ya que ella no sale de su casa. “Hay dos chicas que la cuidan, pero en Carlos Casares no hay circulación comunitaria del virus. Se hicieron testeos a poca la gente que tuvo contacto con ella, incluyendo a estas dos chicas, pero todos dieron negativo”, contó su hijo.

Roberto es médico cirujano, consideró la supervivencia de su madre como “un milagro” ya que “es la segunda vez en su vida que se salva de una pandemia gracias al sistema de Salud Pública. Todo con el agregado que ella padece neumonía bilateral, secuelas de la polio, es diabética severa y tiene Epoc, además de ser hipertensa. Es decir, estaban dadas lamentablemente todas las condiciones para que el coronavirus no lo pueda superar, pero sin embargo sí pudo, y le dieron el alta médica porque ya está curada al menos del COVID-19″.

Mercedes fue salvada de poliomelitis cuando tenía 8 años. Volvió a caminar gracias a las cirugías para fijar las articulaciones que le practicaron en ese momento y, si bien siempre uso una muleta, nunca le fue impedimento para ser ama de casa y mucama, haber conocido a su esposo -camionero- quien falleció hace dos años, y tener dos hijos que gracias al esfuerzo de esta familia de clase media baja, pudieron recibirse uno de médico y la mujer de odontóloga en la UNLP.“Mi mamá es una mujer de mucha garra, muchísima fuerza, nunca la sentí quejarse ni estar acomplejada por usar una muleta aunque yo notaba que era distinta a otras madres por esa cuestión; ella se manejaba como si fuera una parte más de su cuerpo. Realmente admirable, de una entereza única, de un esfuerzo impresionante para que mi hermana y yo pudiéramos estudiar y recibirnos en la universidad pública”, expresó su hijo.