ANTE LA PANDEMIA, EL “MEGA SHOP EXPRESS” ADOPTA UNA NUEVA MODALIDAD

Hoy por la mañana la Municipalidad anunció que permite a los comercios no esenciales atender en puerta al público tres días a la semana. El caso de “Mega Shop Express” es distinto, podrán abrir sus puertas a sus clientes pero sólo para venderles productos esenciales.

El noticiero de Bragado TV conversó con Eugenia Alsina, una de las encargadas del conocido local, quien aclaró que sólo venderán productos de limpieza, ferretería y librería. En tanto a los otros artículos, sólo se podrán comercial por delivery.

“Necesitamos trabajar porque no es lo mismo la venta de delivery que al público. Me asesoré con mi abogado y con mi habilitación podemos abrir pero me piden que trabajemos los rubros esenciales”, explicó Alsina.

En referencia al trabajo que llevarán a cabo teniendo en cuenta su situación, destacó: “Vamos a tener que manejarnos con delivery, con el Whatsapp y las redes sociales como venimos haciendo. Lo veo complicado así, para mi se va a acumular la gente y no lo veo posible”.

“Yo creo que hay que trabajar como lo hacíamos en Fase 5, con un protocolo de salud”, expresó.