EUGENIA CALDERÓN LAMENTÓ QUE LOS DOCENTES TENGAN QUE DAR CLASES CON RECURSOS PROPIOS

La secretaria General de la Unión de Educadores Bonaerenses (UDEB), Eugenia Calderón, se refirió ayer a las dificultades que están teniendo los docentes al tener que dar clases con recursos propios (computadoras, celulares, internet, etc). Lamentó que aún no se haya dado una solución a dicho inconveniente y lo enmarcó en la poca atención que destinaría el gobierno provincial a su sector.

Para Calderón, “la educación dejó de ser gratuita para ser paga por los docentes con sus recursos”. Explicó que “esta pandemia ha dejado expuesto cuál es la situación de la educación en la Argentina” ya que dejó en evidencia un problema que venía presentándose desde mucho antes: “los docentes siempre llevamos adelante las prácticas educativas con nuestros recursos”, dijo.

Según la representante gremial de los educadores, “si la docente no tiene una computadora, un celular e internet en su casa, -hoy- la escuela no estaría funcionando” y que, pese a ello, “está soportando tanta carga sin recibir ningún tipo de ayuda por parte del Estado”.

Consultada sobre los créditos que prometió la Provincia para la compra de computadoras, manifestó que “fue un anuncio y nada más” ya que “la gran mayoría de los docentes no estábamos habilitados”. Además dijo que “en Bragado tenemos docentes que han accedido, pero no tienen la computadora porque les dijeron que no hay quién tome los papeles para que le den el crédito”.