TRAS EL RECLAMO DE LA POLICÍA, DIRIGENTES DEL FRENTE DE TODOS SE SUMAN A LA CAMPAÑA “FUERZA AXEL”

El fuerte reclamo de las fuerzas policiales en la zona del Conurbano y su expansión a los municipios del interior de la provincia (entre ellos Bragado), no está siendo bien recibido por parte de muchos dirigentes del Frente de Todos. La mayoría reconoce la necesidad de mejorar los salarios, pero lo interpreta como una manifestación orquestada fundamentalmente desde la oposición para desestabilizar al gobernador Axel Kicillof, motivo por el que han lanzado una campaña en las redes sociales con el propósito de mostrar su apoyo al Primer Mandatario provincial. Lo hacen con el hashtag “#FuerzaAxel”, con adhesiones en nuestra ciudad por parte de varios políticos locales.

El hashtag ha sido difundido en las redes sociales por los concejales Sergio Broggi, María del Carmen “Pupy” Pan Rivas y Germán Marini. Lo acompañaron con fotos que se tomaron ellos con el Gobernador o la imagen de Kicillof rodeado de una multitud. Ninguno hizo una mención explícita al conflicto de la policía, aunque su opinión puede predecirse a partir de su adhesión a la campaña.

Quien sí lo dejó absolutamente claro, es Ramiro San Pedro, ya que acompañó la foto con un texto donde explica su visión del asunto. “No creo que esté absolutamente ´direccionado´, muchos y muchas policías se expresan espontáneamente porque se sienten maltratados. Pero también es cierto que en torno a estas manifestaciones se desplegaron los clásicos mecanismos de los medios hegemónicos que tratan de usar todo lo que puedan para erosionar a un gobierno que no les gusta. Tampoco se hicieron tardar las arengas de sectores de Juntos por el Cambio que por un lado piden mesura al gobierno y al mismo tiempo no paran de incentivar el odio y agitar el caos social. Son antidemocráticos, no admiten el resultado de las elecciones y están dispuestos a cualquier cosa para ver caer el gobierno”, escribió.

Según Ramiro, “las fuerzas policiales tienen salarios bajos, sin dudas. Situación más que injusta si tenemos en cuenta la función que cumplen. También los trabajadores y trabajadoras de la salud. Las emergencias ponen sobre la superficie largas y profundas deudas de nuestro país. Pero la justicia del reclamo no puede considerarse haciendo abstracción del momento crítico que estamos viviendo, dónde nuestro país padece una pandemia que azota al mundo. Casi todos los sectores de la economía están sufriendo esta crisis económica”. En ese marco, dijo: “tampoco podemos desconectar esta manifestación de una seguidilla de hechos desestabilizadores orquestados por un sector de la oposición que intenta desestabilizar al gobierno porque no tolera la voluntad popular expresada en las últimas elecciones”.

“Espero que esta rápida y positiva reacción del gobierno de la provincia sea bien recibida por la mayoría de las fuerzas policiales. Las necesitamos más que nunca en este momento. No se dejen manipular por quienes, cuando fueron gobierno, no cumplieron con sus reivindicaciones. A esos no les importan las fuerzas policiales. Las usan ahora, como usan todo y a todos, para cumplir sus propios objetivos”, concluyó Ramiro.

Por su parte, Roberto Russo compartió una imagen con el siguiente texto: “Desde el Partido Solidario repudiamos a los sectores golpistas que desprecian la democracia. Estos sectores generan incertidumbre, malestar social, desbordes institucionales a pesar de los legítimos reclamos salariales que se desvirtúan por contribuir a erosionar a los gobiernos elegidos democráticamente por el pueblo. Los mismos que durante los 4 años del gobierno de Vidal, como buenos socios, encubrieron los negociados y la destrucción a la que fue sometida nuestra provincia, hoy son quienes presionan al gobierno de Axel Kicillof ignorando la crisis heredada y la pandemia de COVID 19”.