LA PALABRA DE LA MÉDICA DE CHACABUCO DISCRIMINADA TRAS INFECTARSE DE CORONAVIRUS EN BRAGADO

Tal como informó este portal, un nuevo caso de discriminación tuvo como víctima a una médica del Hospital Municipal San Luis y su familia. Sin embargo, esta vez no ocurrió en Bragado, sino en Chacabuco (la ciudad donde ella reside). Por tal motivo, este mediodía mantuvo una videollamada con el periodista Marcelo Méndez, a quien le contó la repudiable situación que le tocó vivir.

La médica se llama Magdalena Forti. Desde hace muchos años trabaja en la Guardia del nosocomio local, lo que hace que tenga un cariño especial por Bragado y por sus compañeros. “He entregado parte de mi vida, mis horas, a ese Hospital y a esa Guardia que tanto quiero”, dijo.

Contó que empezó a sentir los síntomas del Coronavirus el 31 agosto. Primeramente la asistieron sus compañeros, luego regresó a Chacabuco, lugar donde la hisoparon e internaron tras presentar una astenia que le dificultaba la respiración. Ahora se encuentra continuando el tratamiento en la casa, pese a sus deseos de recuperarse pronto para continuar ayudando a sus compañeros de trabajo en la lucha contra la enfermedad.

La médica se mostró preocupada por el incremento de contagios en el personal de salud. Además, se refirió al cansancio que están sufriendo: “estamos todos colapsados, con un nivel de estrés muy grande en los últimos días”, sostuvo.

En lo que respecta al acto de discriminación, explicó que recae en ella y toda su familia debido a que en una despensa cercana a su casa no quieren permitirles el ingreso, ya que así se lo dijeron a su sobrina. Indicó que no tiene intenciones de ir ni tampoco sus contactos estrechos porque se encuentran aislados y no pondrían en riesgo a la sociedad, pero aclaró que parte de su familia (incluida su sobrina) no tuvieron ningún encuentro con ella, por lo que resulta injusto el trato recibido. “Repudio totalmente ese acto porque el virus no se contagia a través del apellido, sino a través del contacto”, remarcó.

Magdalena pidió que no se repitan este tipo de situaciones. “Yo doy mi vida por la medicina y por mis pacientes, y me he enfermado trabajando, entonces creo que –el personal de salud- merecemos que la sociedad nos cuide también”, dijo.