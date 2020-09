GUSTAVO BENALAL HABLÓ SOBRE LA LISTA DE UNIDAD Y DE SU FUTURA GESTIÓN COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ RADICAL

Tal como adelantó ayer BRAGADO TV, la Unión Cívica Radical designó a su futuro presidente del Comité de Distrito. Será Gustavo Benalal, quien ya tiene garantizada la asunción en el cargo debido a que encabeza la única lista que se presentará en las elecciones internas del partido. Por tal motivo, esta mañana fue entrevistado por EL MEGÁFONO, donde se refirió a cómo se llegó a tal acuerdo y cuál será la impronta que planea para su gestión.

Ampliamente conocida es la trayectoria de Gustavo en la UCR, sobre todo en la década del ´80 cuando fue concejal. Hoy se considera un radical “independiente” de todas las líneas internas, por lo que solicitó el acompañamiento de alguien de su confianza en la conducción del Comité, Alfredo Godoy, que ocupará el cargo de primer vocal.

Según Benalal, la lista de unidad se logró debido a que “ha habido buena voluntad por parte de todos los dirigentes”, aunque reconoció que “ha sido ardua la negociación”. Dijo que “queda conformada por las cuatro líneas internas que hay en el partido, inclusive la gente que fue suspendida o expulsada por el Comité Provincia, porque creemos que todos deben estar”. Reconoció que hay personas que se mostraron molestas porque no hubo una asamblea, pero recordó que hoy no es posible realizarla debido a la pandemia de Coronavirus.

Contó que “el cambio de actividades es en octubre, pero veremos ahora si hay una prórroga de las elecciones porque está todo muy embarullado”.

Consultado sobre los planes que tiene en mente, indicó que “el objetivo es hacer una Unión Cívica Radical fuerte, que en el 2023 pueda ser competitiva”. Consideró que “ha quedado desdibujada en el tiempo y necesita volver a recuperar protagonismo”.

“Sabemos que integramos una alianza, somos orgánicos y la vamos a respetar, pero por supuesto pretendemos que nos escuchen y que nos tengan en cuenta”, dijo. También agregó: “Vicente me conoce bien, sabe que no soy fácil de arriar; no pretendo un radicalismo que sea un furgón de cola de ninguna alianza ni de ningún partido; pretendo un radicalismo activo, que se lo escuche y que analicen lo que propone; no digo que a todo nos digan que ´sí´, pero quiero que razonablemente nos digan por qué ´no´”.

En esa línea, manifestó: “Vicente sabe que va a tener un leal aliado y un fuerte objetor en lo que creamos que sea conveniente”.