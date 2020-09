LA PALABRA DE LOS COMERCIANTES NO ESENCIALES: EXIGEN MÁS FLEXIBILIZACIONES

En la mañana de este viernes, casi de 200 comerciantes de rubros no esenciales entregaron un petitorio al intendente Vicente Gatica solicitando la posibilidad de obtener flexibilizaciones. Este movimiento causó que los protagonistas se reunieran frente al Palacio Municipal para expresar sus intenciones.

En el momento de la reunión pacífica y en la que se respetó el distanciamiento social, se hizo presente el móvil de Bragado TV. En diálogo con nuestro medio, uno de los participantes llamado Sebastián manifestó: “Somos sumamente conscientes del problema que estamos padeciendo, pero realmente nos vemos afectados en demasía”.

El petitorio en cuestión contiene la firma de aproximadamente 200 comerciantes: en la misma solicitan la posibilidad de admitir clientes dentro de sus locales como en las fases 4 y 5, e incluso se comprometen a cumplir los protocolos que sean necesarios.

Eugenia, quien se hizo presente para entregar el petitorio, indicó: “Pedimos que nos dejen abrir más días, en un horario amplio, porque así no podemos trabajar”, y agregó: “Necesitamos abrir, no podemos seguir mucho más. Esto es para largo, no va a terminar ahora ni el mes que viene, va a seguir y entonces tenemos que convivir con este virus”.