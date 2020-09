NOVEDADES DEL REPORTE: UNA FALLECIDA POR CORONAVIRUS, UN MUERTO SOSPECHOSO Y AGREGAN MÁS CASOS A LA CIFRA DE INFECTADOS

Malas noticias. Otras dos nuevas muertes se registraron en Bragado en las últimas horas (una confirmada por Coronavirus y otra sospechosa), lo cual se suma a la novedad de la incorporación de 29 personas a la cifra de casos positivos de COVID tras ser convivientes sintomáticos de infectados confirmados. Así lo comunicó el Comité de Salud mediante un nuevo reporte epidemiológico, el cual fue difundido hace instantes por la Municipio. También dio a conocer el otorgamiento de 13 altas, por lo que la cantidad de enfermos actuales es 526, mientras que la cifra de contagiados desde el comienzo de la pandemia se elevó a 805.

De acuerdo a lo comunicado, hoy no se recibió el resultado de ninguno de los 119 hisopados que había pendientes hasta ayer y luego se realizaron otros 53, por lo que los casos sospechosos totalizan 172 (10 se encuentran internados).

Ante tal situación, no hubo un incremento de enfermos activos de Coronavirus por nuevos diagnósticos de hisopados. Sin embargo, la cifra creció a 526 debido a que desde hoy se decidió incorporar como “casos positivos” a los convivientes sintomáticos de infectados confirmados, los cuales son 29. En consecuencia, también aumentó la cantidad de infectados desde el comienzo de la pandemia, ya que pasó a 805 (incluye a otros 36 convivientes ya recuperados).

De las 526 personas, 469 se encuentran cumpliendo el tratamiento en sus respectivos domicilios y 6 en la quinta “La Esperanza”. Los 41 restantes fueron hospitalizados, la mayoría en las salas COVID del nosocomio local, otros en la Unidad de Terapia Intensiva y los demás fueron derivados a centros de salud de otras ciudades.

En lo que respecta a las personas fallecidas por Coronavirus, actualmente son 43 debido a que en las últimas horas se registró el de una mujer de 96 años que residía en el Hogar San Luis. No obstante, también se comunicó el fallecimiento de un hombre de 80 años, aunque no se lo incorporó en la cifra de víctimas de la enfermedad debido a que aún no llegó el resultado de su respectivo hisopado.