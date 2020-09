LAVADEROS DE AUTOS ELEVARON UNA CARTA AL EJECUTIVO PARA PODER TRABAJAR

El retroceso a la fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio ha traído consigo un malestar general en la población, pero a quienes más ha afectado es al sector de los trabajadores que desesmpeñan tareas declaradas como ‘no esenciales’, y entre ellos, se encuentra el rubro de los lavaderos de autos.

Carlos Poggi es el propietario de un lavadero, y ayer en ‘Bragado TV al mediodía’ expresó su malestar. “Lo nuestro es el día a día como el albañil, el plomero o el gasista”, comentó, tras aclarar que durante la semana habían elevado un petitorio a las autoridades municipales.

“Presentamos un petitorio el día martes 8 del corriente mes en el Municipio con un protocolo que presentamos los lavaderos para poder trabajar porque sinceramente ya no se puede aguantar más este tema de no estar trabajando, en el caso nuestro no es como algunos comercios que pueden trabajar con delivery”, comentó Poggi.

El propietario del lavadero aclaró que desde su espacio se cumplen con todas las normas de higiene que los habilitarían a poder trabajar, minimizando los riesgos ante el contagio.“Nosotros no tenemos contacto estrecho con el cliente, siempre se mantiene el distanciamiento, tenemos el alcohol en gel para nosotros y para proveer al cliente que viene con el vehículo, un auto se hace cada hora y media o dos horas entonces no tenés concurrencia de gente dentro de los lavaderos”, detalló. Además, dijo que ellos utilizan un sanitizante que serviría para desinfectar el interior de los vehículos.

“Desde el miércoles 19 de Agosto estamos sin trabajar. Estuvimos casi 2 meses y medio en la primer etapa de la pandemia y después costó, es como todo. En realidad trabajo fuerte tuvimos 1 mes y monedita, que nos sirvió para ir acomodando lo que ya teníamos atrasado”, comentó.