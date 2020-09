EL TESTIMONIO DEL HOMBRE QUE NO PUDO ENTRAR A CHIVILCOY A VER A SU PADRE ANTES DE SU MUERTE

Una triste y frustrante situación vivió Claudio Parente el viernes pasado. Al enterarse del estado crítico de su padre con alzheimer, decidió viajar hasta Chivilcoy para poder pasar sus últimos momentos con él, pero las autoridades no lo dejaron ingresar y al otro día su padre murió. Para conocer por completo lo ocurrido, El Megáfono dialogó con el damnificado.

Parente viajo con su pareja desde La Plata con todos los permisos nacionales e incluso con uno especial redactado por el médico que trataba a su padre. Aún así, lo frenaron y lo dejaron en la banquina analizando su situación para posteriormente negarle la entrada. “Empezaron a llegar policías, una camioneta de Seguridad vial, Personal de la Municipalidad. Estuve dos horas y me habló el comisario por teléfono”, amplió.

“En el permiso dice ‘riesgo de vida’, no se qué es para ellos ‘estado agónico’ porque parece que no lo entienden”, remarcó Parente. Asimismo indicó que le dijeron que si no avisaba a dónde iba lo dejaban pasar, a lo que sumó: “O sea, ¿me esta diciendo que yo tengo que hacer todas las cosas por izquierda y no tengo que ser un ciudadano honesto en este país?”.

En ese momento, Parente les comentó a las autoridades que no iría al geriátrico pero otra vez le fue negada esa posibilidad. Sobre los dichos del intendente en donde asegura que el hombre y su familia tenían su numero, dijo: “No tenía el teléfono. No lo conozco a Britos, no me interesa conocerlo y no me interesa tener su teléfono”.

“Yo sólo necesitaba cinco minutos”, manifestó el hombre, quien expresó que lo único que deseaba era darle un beso de despedida, agradecerle y recordarle que lo quería. “¿Sabes para que hago esto?, quiero que no vuelva a pasar. Y quiero también que el intendente Britos no se la agarre con los muchachos que estaban en la ruta parándonos, porque ellos no tienen la culpa”, sostuvo.

Cuando decide volver a La Plata junto a su pareja, cerca de las 21 horas recibe un llamado del jefe comunal chivilcoyano en donde le comentaba que hubo un error y le pedía disculpas. Incluso le mencionó que le pagaba los costos del viaje. Aún así, Parente decide volver a viajar a las 7 horas del sábado, aunque lamentablemente antes de su llegada a Chivilcoy falleció.