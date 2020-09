LA PALABRA DE RAFAEL ACUÑA Y CELINA SBURLATTI TRAS LA LISTA DE UNIDAD DE LA UCR

Una noticia de gran peso político a nivel local ha sido la conformación de una lista de unidad en la Unión Cívica Radical, de cara a las elecciones internas que vivirá dicho partido en el mes de octubre. Por tal motivo, “BRAGADO TV AL MEDIODÍA” entrevistó a ayer a dos referentes políticos líneas diferentes: Rafael Acuña y Celina Sburlatti.

Celina consideró que la mayor preocupación de la comunidad es la problemática de la pandemia de Coronavirus y todas sus consecuencias. En tal sentido, dijo que “todos –los dirigentes radicales- dejamos algo de lado, alguna ambición, pensando en el conjunto”. “Consideramos que es más importante la situación que está viviendo”, agregó.

Acuña, por su parte, manifestó que “la hora y el momento nos indicaba mesura, reflexión y maximizar los consensos”. Además opinó: “una interna seguramente iba a dañar a la Unión Cívica Radical”.

Consultados sobre la solidez de la unidad alcanzada, Celina aseguró que “en este acuerdo estamos contenidos gente que pensamos de manera muy distinta sobre cuál es el futuro del partido, pero pensamos exactamente igual o de manera muy parecida respecto a cuál es el pasado y cuál fue su construcción”.

En cuanto a la continuidad o no de la UCR en Juntos por el Cambio, Acuña no explicitó su posición, aunque resaltó que “todos coincidimos en la necesidad de que el radicalismo aumente la representación política”. Sburlatti, por el contrario, se mostró disconforme con la permanencia en ese frente electoral debido a que considera oportuno conformar uno distinto “con otras fuerzas políticas donde coincidamos mucho más ideológicamente”; “a mí no me gusta la actitud que tiene la dirigencia nacional de la Unión Cívica Radical hoy y la presencia política que tiene; me parece que el radicalismo es mucho más que esto; a mí no me gusta nuestra participación en Juntos por el Cambio”, opinó.