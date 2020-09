LA TAREA DEL SONIDISTA, PARADA ANTE LA PANDEMIA

Compartir en...

El rubro de los sonidistas es uno de los más afectados por la pandemia de Coronavirus. No han podido trabajar desde principios de marzo y aún no se visualiza un restablecimiento de las actividades en el corto plazo. Al respecto se refirió Héctor “Beto” Sarroca, quien aseguró tomárselo con calma pese a los grandes perjuicios que le trae. Deseó que puedan encontrar una forma de reactivar, aunque aclaró: “no podemos ponernos duros y pedir trabajar porque no están dadas las condiciones”.