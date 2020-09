MÁS DE LA MITAD DE LOS CONTAGIADOS DE CORONAVIRUS YA SE RECUPERARON: LA PALABRA DE UNO DE ELLOS

Compartir en...

Tal como ha informado en muchas oportunidades, Bragado presenta estadísticas preocupantes en relación a la pandemia de Coronavirus. Sin embargo, no todas son malas noticias ya que de las 962 personas contagiadas en todo este tiempo, 564 ya se encuentran recuperadas, es decir, más de la mitad. En ese marco, BRAGADO TV dialogó con una de ellas con la intención de conocer cómo vivió la enfermedad y de qué manera la transitó en el Hotel Coll y en el centro extrahospitalario “La Esperanza”.

La persona recuperada se llama Matías Juárez. “Yo tuve síntomas y los primeros días la pasé mal: tenía mucho dolor en los ojos, en la cabeza y en el cuerpo”, dijo. También agregó: “no tenía fiebre, pero sí el cuerpo caliente por dentro; no podía ni estar acostado porque parecía que me quemaba”.

Explicó que en todo momento recibió acompañamiento médico. La mayoría de los días estuvo en el Hotel Coll, mientras que los últimos tres los pasó en “La Esperanza” (el pasado viernes obtuvo el alta). “Me cambiaron cuando dejé de tener síntomas”, indicó.

Destacó la buena atención que recibió en el hotel, aunque aseguró que fueron días difíciles porque “estas continuamente solo; me golpeaban la puerta, me dejaban la comida y se iban”, contó.

En lo que respecta a la quinta “La Esperanza”, valoró el apoyo que recibió por parte de Alexis Camús: “nos dio el número de teléfono de él para que le mandáramos un mensaje o lo llamáramos si necesitábamos algo. También estaba ´Chiche´ Villarreal y entre todos estaban continuamente preguntando si nos faltaba algo”, dijo. Además, resaltó lo bien que la pasó en ese lugar ya que “podía salir afuera a tomar un poco de aire”.