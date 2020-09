LA SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EVENTOS EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Compartir en...

Otra de las actividades que han quedado completamente suspendidas, independientemente de las fases o de la región, son los eventos privados, rubro del cuál dependen muchas personas, desde gastronómicos y fotográfos hasta sonidistas, organizadores, mozos e incluso modistas.

Claudio Bernardi y Lucila Montenegro trabajan justamente en el ámbito de los eventos, y en ‘El Megáfono’ explicaron de qué manera vienen sobrellevando tantos meses sin actividad. “Es un momento donde las emociones nos juegan un poco en contra, no hay estabilidad de ningún tipo, no sabemos como va a evolucionar todo esto inclusive después de la pandemia, así que estamos organizados y decidimos que tomar las riendas juntos es lo mejor”, explicó Montenegro, que trabaja como organizadora, a la vez que reconocía que “somos los últimos que vamos a volver.”

Claudio Bernardi por su parte se dedica a la gastronomía y ofrece servicios de cátering para eventos y reuniones. En la entrevista, aclaró que “no hemos salido a hablar porque entendemos la situación, sabíamos que hacer una fiesta es lo mismo que poner una bomba a nivel Covid. Nosotros no somos un rubro esencial y eso lo tenemos clarísimo pero sí somos esenciales para nuestras familias.”

Sin embargo, tanto ellos como los demás profesionales que se dedican a los eventos se han negado en múltiples oportunidades a participar de eventos privados, restringidos por el contexto de pandemia. Bernardi, de hecho, fue uno de los que recibió propuestas para trabajar en fiestas privadas (e ilegales) por el Día de la Primavera.

Claudio comentó que “me enojó mucho porque nosotros le estamos poniendo el pecho, y por suerte mis colegas en el grupo decidimos no hacer cátering. Yo no podía creer cuando una persona por mi respuesta (negativa) me dijo si yo era el Papa Francisco.”