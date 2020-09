BELHART ADHIERE AL PEDIDO DE APERTURA DE LOS GIMNASIOS: CUESTIONÓ QUE SE AUTORICE A LAS IGLESIAS Y NO A ELLOS

Compartir en...

email

El profesor Fernando Belhart hizo público su malestar debido a la decisión de las autoridades de habilitar las reuniones religiosas de hasta 10 personas, pero no la apertura de los gimnasios. “Parece que nos están discriminando”, dijo. Aseguró que necesitan volver a trabajar debido a que sus economías están siendo muy afectadas y también recordó los beneficios para la salud que implica su tarea.

“Si permiten 10 personas dentro de una iglesia, tranquilamente las puede haber dentro de un gimnasio”, manifestó Fernando, aunque aclaró: “no tenemos nada en contra de ningún comercio ni de ninguna religión”. Además, remarcó: “no solo es un cuerpo lindo o bonito, ir al gimnasio son un montón de otras cosas; hay mucha gente que está haciendo rehabilitación y necesita retomar”.

Contó que están trabajando con clases virtuales, pero insistió con que necesita poder reabrir su gimnasio. “Me llegó 5 mil de luz y 5 mil de gas, cómo hago para pagarlo si no tengo ingresos”, dijo. También lamentó no poder afrontar los gastos del alquiler. “Nosotros no queremos salir a robar, queremos trabajar”, enfatizó.

En lo que respecta al bocinazo que harán mañana, aseguró que cuentan con el apoyo de los comerciantes. Explicó que partirán en la Escuela Comercial a las 18:30hs, pasarán por la vivienda particular del Intendente y concluirán en el Palacio Municipal.