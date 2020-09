LA LOCALIDAD DE COMODORO PY REGISTRÓ SU PRIMER CASO DE CORONAVIRUS

Compartir en...

email

A más de 6 meses del inicio de la pandemia, la localidad de Comodoro Py detectó su primer caso de Coronavirus (COVID-19). Se trata de una mujer policía de más de 30 años, quien presta servicios en la Comisaría de Bragado.

Según informó EL MEGÁFONO, la mujer se encuentra aislada desde hace varios días en su casa, con síntomas leves. A raíz de la situación, otros dos compañeros de la seccional también fueron aislados.

Vale destacar que no se trata de la única localidad del interior del partido de Bragado con casos de Coronavirus. Otro ejemplo es O´Brien, aunque allí la situación es más compleja debido a que ha registrado varios casos de la enfermedad en todo este tiempo (actualmente tiene 10 positivos activos y 5 sospechosos). “No todo está controlado. Hay 3 casos sintomáticos, algunos de ellos confirmados de covid, otros sospechosos, pero que no hay relación entre ellos y no se conoce la fuente de contagio. Quiere decir que la fuente de contagio puede estar en cualquier lado, puede ser tu vecino, tu amigo, el comerciante o un familiar tuyo. (…) Esto no es joda, comprendan que debemos cuidarnos entre todos”, manifestó el médico Ricardo Gerez el pasado 19 de septiembre.

Mechita también tuvo casos.