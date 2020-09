SE ANUNCIARON LOS GANADORES DEL CONCURSO “MOMENTOS EN CUARENTENA”

Compartir en...

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Bragado viene trabajando de manera muy firme a través de sus redes sociales, debido a que por el contexto de pandemia se han visto limitados desde el mes de marzo, sin embargo las actividades se han readecuado y continuan, desde la virtualidad, impulsando el arte en nuestra ciudad.

Hace un tiempo atrás lanzaron un concurso al que titularon “Momentos en Cuarentena”, en donde los vecinos tenían que enviar sus fotografías, contando su historia y relatando lo que ellos querían retatar a través de su imagen. El concurso llegó a su fin y ayer se dieron a conocer los ganadores.

La ganadora fue Sandra Moraglio, quien a través de una conmovedora fotografía, relata una de las caras más frías de la pandemia. “Sentimientos a través del cristal”, así tituló la imagen que tomó desde su teléfono celular en junio, donde retrató su mano junto a la de su madre, pero separadas por un vidrio.

“Esta foto, la tomé con mi celular el día 12/06/2020, mi mamá esta en un hogar de cuidados, no la veo personalmente desde el 19 de marzo, solo puedo hacer videollamadas con ella, y ese día me pude acercar a ella a través del vidrio, y apoyó su mano sobre la mía, hablamos muy poco, porque la emoción, no me lo permitía. Tiene 84 años y se llama Elsa”, redactó Moraglio.

El segundo premio fue para Fabián Losa, quien fotografió el control de ingreso a Bragado desde la Ruta Nº 46, y también hubo menciones especiales para Marcela Romero, María José de Luca, Rubén Omar Contardo y Martín Eduardo Palacios.