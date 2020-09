TRAS SU ACCIDENTE DE TRÁNSITO, EXPRESARON GRATITUD AL PERSONAL DE SALUD QUE LOS ATENDIÓ

Compartir en...

En la madrugada del martes una familia sufrió un terrible accidente de tránsito en plena Ruta N°5, cuando volcaron hacia una cuneta llena de barro podrido. Tras resultar todos sanos, Malvina Osorio quiso expresar su gratitud al personal de salud que los atendió.

“La ambulancia realmente en 10 minutos estuvo ahí, el personal policial nos llevó a la camioneta para calentarnos”, narró Osorio en entrevista con El Megáfono. Ella viajaba con su pareja y dos hijos, cuando se despistaron por un camión que venía de frente.

En la misma línea, comentó: “Se portaron muy bien todos desde que llegó la ambulancia, a Silvia Gumillla le quiero agradecer. Llegamos a Emergencias y nos trataron muy bien, nos entregaron cobijas”.

El vuelco provocó desesperación en Osorio ya que no encontraba su bebé mientras que entraba el barro y agua al vehículo, que se encontraba dado vuelta. Por suerte, su marido había sacado al niño para entregárselo a un conductor en la ruta, para que este lo calentara y evitar que sufriese de hipotermia.

“Es volver a nacer, del auto no quedó nada y no lo reconocieron en el seguro, nos quedamos sin auto pero lo importante es que estamos bien”, indicó la mujer, a lo que agregó: “Todas esas personas que dicen que en el Hospital no hacen nada, es increíble como se mueven y como trataron a los chicos”.