TORELLO SOBRE LA INTERNA LOCAL DEL OFICIALISMO: “NO HAY NINGUNA SALIDA DEL PRO DE NINGÚN LADO PORQUE FRANZONI ES DEL PRO”

El Diputado Nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Torello, habló esta mañana en ‘El Megáfono’ en donde, entre otras cosas, se refirió a la interna local dentro del oficialismo y a la salida de Daniela Monzón de Unidos por Bragado.

Para Torello, “no hay ninguna salida del PRO de ningún lado proque el jefe del bloque, Fernando Franzoni, es del PRO. Indudablemente Daniela (Monzón) como Concejal del PRO tuvo diferencias con Unidos por Bragado.”

Torello confirmó la estadía de Monzón dentro de Juntos por el Cambio, sin embargo, la salida de la concejal de Unidos por Bragado significa una ruptura en la bancada oficialista. “Están en 2 bloques diferentes justamente porque no se puede hacer nada, ¿Para qué vamos a estar ahí adentro peléandonos todo el tiempo? Que cada uno trabaje por su lado, y es a lo que pudimos llegar. Indudablemente hay diferencias, aparentemente profundas”, explicó.

Por otra parte, se refirió al escándalo que tuvo lugar ayer en la sesión virtual del Congreso de la Nación, de la cual fue protagonista el ex Diputado Juan Ameri. “La posicion nuestra fue de pedir la expulsión, no queríamos que renuncie porque no queríamos darle el lujo de que renuncie.”

Torello sostuvo que está en contra de las sesiones virtuales y que preferiría participar de las sesiones de forma presencial, con todos los protocolos de cuidados, evitando así ése tipo de situaciones y demás complicaciones propias de las conexiones por Internet.

“Somos un grupo de Diputados bastante importantes que estamos insistiendo con las presenciales. Massa tuvo suficiente tiempo para preparar los lugares que quiera para hacer una presencial, con distanciamiento, barbijos, alcohol y todo lo que quiera”, añadió.