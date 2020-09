CARLOS “QUIJOTE” OSSOLA Y SU ENTRENAMIENTO A PESAR DE LA PANDEMIA

Compartir en...

Sin dudas Carlos “Quijote” Ossola es uno de los deportistas bragadenses más destacados de nuestra historia, tanto por su trayectoria como por su vigencia a su edad. En este contexto de pandemia, el atleta local tuvo que adaptar su rutina de entrenamientos para mantenerse en estado y no perder ritmo.

En diálogo con “Nunca es tarde para Guga”, el nuevo magazine que se transmite todas las tardes por la pantalla de Cablevisión, Ossola relató: “Toda mi vida lo he hecho por pasión, nunca pregunto si hay premio, cuando me invitan a correr voy. Cuando yo me tomo las cosas me las tomo en serio”.

Durante todo el tramo de la entrevista, “Quijote” habló del esfuerzo que ha hecho a lo largo de su carrera a pesar de todas las dificultades, ya que su pasión por esta disciplina así se lo permitió.

Al mismo tiempo, Ossola recordó etapas gloriosas de su vida y ponderó los cuatro mundiales de atletismo en los que participó, habiendo incluso conseguido el subcampeonato en uno de ellos.