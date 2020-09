LA INDIGNACIÓN DE SILVIA ESCOBEDO POR LOS DICHOS DE OSCAR UGO SOBRE SU LISTA OPOSITORA

Compartir en...

Fuertes declaraciones dejó Silvia Escobedo, excandidata a secretaria adjunta para ATE Bragado, tras los dichos de Oscar Ugo sobre Ramiro San Pedro. El sindicalista había acusado al exconcejal de haberle “armado” una lista opositora en las pasadas elecciones del gremio, lo que le generó una gran molesta e indignación a Escobedo.

En conversación con el noticiero de Bragado TV, la sindicalista aseguró: “Quien armó la lista fui yo. Yo soy de ATE pero pertenezco a la interna de la ‘14 Bis’, que son los radicales en ATE”, y sumó: “No fue armada por Ramiro San Pedro sino por nosotros mismos, que trabajamos y llegamos a la elección. San Pedro si se sacó una foto con Catalano, que representaba la línea verde y blanca dentro de ATE, pero porque son allegados políticamente”.

“No hablo de política partidaria sino de política sindicales, este señor además habla de moral”, recordó Escobedo, y declaró: “Yo le preguntaría qué aval tiene él para decir las cosas que dice cuando a mi me hizo violencia de genero y a mi compañero lo amenazó de muerte, cuando puso en su lista a dos afiliadas y les ‘trucho’ la firma para armarla”. En este sentido, comentó: “De todo tengo comprobación, tengo todas las pruebas”.

En varios tramos de la conversación ponderó que no tiene nada que ver con la figura política del exconcejal kirchnerista, y hasta señaló: “Sobre Ramiro San Pedro no tengo absolutamente nada que decir, conmigo no tiene ninguna relación”.

“Este señor no puede hablar nunca de moral y ni siquiera de ética”, remarcó la excandidata, y concluyó: “¿Se acuerdan que publicamente me trató de psiquiátrica?”.