BROGGI PIDIÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTAGIOS EN EL HOGAR SAN LUIS Y ACUSÓ AL GOBIERNO DE “NATURALIZAR” LOS MUERTOS

Mediante una gacetilla de prensa, el concejal Sergio Broggi (Frente de Todos) hizo público un pedido de informes que presentó en el Concejo Deliberante con el propósito de obtener información sobre la cifra de contagiados de Coronavirus y fallecidos del Hogar San Luis. Consideró que “es una oportunidad para que el Gobierno local se sincere con los vecinos”.

Según el edil, “la gente duda, se expresa, se preocupa, y es lógico porque todos sabemos que la comunicación clara no es una premisa de esta gestión”. Además, agregó: “estamos en una pandemia, tenemos una situación grave en la ciudad, hay vecinos que dudan sobre la llegada de las muestras, incluso sobre el envío de sus hisopados en tiempo y forma, y el Estado hace como que no pasa nada”.

Broggi acusó al gobierno de “hacerse los distraídos” y de “naturalizar los muertos”. “Pasa por alto algo gravísimo como es el hecho que en una institución manejada por el Estado, como es el Hogar de Ancianos, hayan muerto más de 25 abuelos, aunque el número exacto no lo tenemos”.

El concejal dijo que aún no se conoce cómo entró el virus al Hogar: “los abuelos están aislados desde marzo, no ven a nadie, no reciben visitas, no salen….entonces ¿qué sucedió?”. Además, cuestionó al Ejecutivo porque “al intendente no le ha preocupado explicarlo, ni a él, ni a sus funcionarios”.

“Tenemos 56 muertos y lo único que dijo Gatica es que estamos en una comunidad en donde la gente es añosa… ¿qué quiso decir?, ¿que los bragadenses se mueren de COVID-19 porque son viejos?”, lamentó.

Para Broggi, “es terrible lo que nos sucede; corren detrás de lo que pasa, y esto trae consecuencias”.