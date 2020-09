EL TESTIMONIO DE UN PACIENTE RECUPERADO DE COVID Y UNA FOTO MUY SIGNIFICATIVA

Compartir en...

Una fotografía difundida hoy por Alexis Camús (uno de los funcionarios a cargo del centro extrahospitalario “La Esperanza”) ha captado el interés de muchas personas. Muestra el lazo de amistad que se creó en dicho lugar entre una de las personas que estaban cursando su tratamiento por el COVID-19 y una perra. Dicho paciente hoy recibió el alta, motivo por el que EL MEGÁFONO lo entrevistó con el propósito de conocer cómo vivió la enfermedad, y también para saber un poco más sobre su nueva amiga.

La persona recuperada es Jonathan Luna, un policía de 25 años, quien esperó el resultado de su hisopado en el Hotel Coll y luego decidió aislarse en la quinta “La Esperanza”. “Me desperté una tarde con fiebre y tos luego de trabajar; llamé al 107 y me dijeron que me acerque al hospital”, contó el joven; luego relató los días difíciles que debió sobrellevar.

Contó que “fueron diez días eternos, pero gracias a Dios ya estoy con mi familia y me siento bien”. Dijo que perdió el olfato y el gusto, e indicó que “la perra me ayudó mucho porque me acompañaba en todo momento”.

Jonathan agradeció el trato de los trabajadores de salud del hospital y también de las personas que lo ayudaron en el Hotel Coll y “La Esperanza”. “Todos ellos hicieron que mis días fueran más cortos hasta volver con mi familia”, indicó. Además, aconsejó que los infectados cumplan el aislamiento en la quinta ya que “es un lugar muy lindo” y no ponen en riesgo a sus seres queridos.