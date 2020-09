ROTARY CLUB ENTREGÓ EQUIPOS DE TELEMEDICINA A LOS CUARTELES

Compartir en...

Pocos meses atrás, la presidente del Rotary Club Bragado, Rosana Luna, ha adelantado uno de los proyectos más ambiciosos para su gestión: la entrega de equipos de telemedicina para asistir a los cuarteles de la ciudad, y la realización de ese proyecto se adelantó. Ayer por la mañana, se realizó la entrega formal en el Salón Blanco ‘ex Combatientes en Malvinas’ de la Municipalidad de Bragado, con la presencia de las autoridades y con un representate de la empresa EXO que fabricó los equipos.

La primera en explicar cómo fue la adquisición de los equipos fue la presidente de la institución, Rosana Luna, quien dijo que el proyecto venía en curso desde la gestión de Lilian Guaccione. La compra de los equipos tuvo un valor de 32 mil dólares, dinero que el Rotary ha conseguido a través de una subvención global.

Otro de los presentes en la entrega fue el doctor Arturo Gianzanti, donde a través de su explicación detalló que este tipo de equipos permite tomarle el pulso, la presión arterial, la temperatura, un electrocardiograma, una medición de oxígeno en sangre y hasta el nivel de glucemia al paciente en cuestión. Con esos datos, el profesional que lo atiende puede determinar si es necesario el traslado o no.

Un dato no menor, es que los equipos han sido enviados antes de que se conforme la subvención de Rotary. Fernando Gonzáles, gerente de Relaciones y de Responsabilidad Social y Empresarial de la fábrica EXO, dijo que “queríamos aportar en lo que podíamos y cuando Arturo me llamó explicándome la situación dijimos ‘bueno, no importa, si la plata no está después lo resolvemos, el problema está ahora’.”

Además de entregar los equipos, EXO donó al Rotary Club de Bragado una lámpara germicida que permite eliminar gérmenes en un corto período de tiempo y que, además, es portátil, por lo que puede ser trasladada a las zonas más críticas del Hospital Municipal San Luis, ya que la institución ha decidido donársela al nosocomio local.

La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, dijo que “ésta es una manera de acercar la salud a las comunidades, sobretodo a las que están más distantes de nuestra cabecera del partido. Eso hace que nosotros podamos mejorar, a través de ellos (Rotary), la calidad de vida de cada persona que vive en las diferentes poblaciones de todo el partido.”

Quien también agradeció el trabajo del Rotary Club Bragado y de la empresa EXO fue el intendente Vicente Gatica. “Rotary nos tiene acostumbrados a esto, siempre ha apoyado cada uno de Gobiernos que han estado, ha generado hechos muy importantes que han beneficiado la calidad de vida de los bragadenses.”