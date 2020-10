PUSSÓ LE CONTESTÓ A BROGGI Y DESTACÓ QUE BRAGADO TUVO APROXIMADAMENTE 90 CASOS MENOS DE COVID QUE EN AGOSTO

La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, se refirió este mediodía a la situación epidemiológica de Bragado. En ese marco, habló de varios temas relacionados, como por ejemplo la falta de actualización de los datos que difunde la Provincia, la cantidad de personas fallecidas del Hogar San Luis (en respuesta a las críticas del concejal Sergio Broggi), el balance que hace de septiembre y la salud del médico Fernando Maidana. El dato alentador es que nuestro partido registró aproximadamente 90 casos menos de Coronavirus que en el mes de agosto.

La funcionaria dijo desconocer los motivos por los que la Provincia de Buenos Aires suele informar cifras menores de infectados o fallecidos que las que da a conocer diariamente el Municipio. Sostuvo que desde aquí se les provén los datos regularmente, pero que por alguna razón hay una demora en la carga. “Creo que no es intencional necesariamente, sino que ocurren por el desborde del número –de infectados-”, dijo; además aclaró que el desfasaje también se observa en otros distritos.

Según Pussó, no habría una naturalización de las muertes en Bragado como había manifestado el concejal Sergio Broggi (Frente de Todos). Manifestó que cada deceso lo lamentan mucho, no sólo por el dolor que acarrea para la familia sino también para el personal de salud debido al lazo emocional que se crea con los pacientes. También negó que se intente esconder información, por lo que respondió a las dudas expresadas por el edil: dijo que en el Hogar San Luis hubo 13 personas fallecidas (no 25 como nombró Broggi), e indicó que la vía de contagio siempre se supo ya que “-el virus- llegó a través del personal porque la familia no entra –en el lugar- desde marzo”.

En cuanto a la salud de Maidana, aclaró que desconocía el cuadro de salud de las últimas 24hs ya que aún no se había comunicado con las personas que reciben esa información. No obstante, contó que todos los días presenta una leve mejoría, aunque “el estado sigue siendo delicado”. “Seguiremos rezando para que pronto pueda estar con nosotros”, indicó.