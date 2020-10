GELSOMINO RECORDÓ EN QUÉ CONSISTE LA PROHIBICIÓN DE LOS DESPIDOS Y LA DOBLE INDEMNIZACIÓN DURANTE LA PANDEMIA

Compartir en...

0 email

Andrés Gelsomino, reconocido abogado de nuestro medio, mantuvo una entrevista con el programa radial ‘El Megáfono’ en donde explicó en qué consiste la prohibición de los despidos y la doble indemnización dictaminadas en el DNU 624/2020, y en qué casos aplica.

“El DNU que prohibe los despidos yo entiendo que no se ajusta a la letra de la Constitución porque, si bien es para un marco de temporalidad, esta temporalidad se ha venido extendiendo en el tiempo desde marzo hasta ahora, llevamos 180 días de una supuesta excepcionalidad que se ha ido de marco, entonces tampoco se le puede exigir a un empleador que no tiene forma alguna de obtener ingresos para subvencionar los salarios de todos sus trabajadores, si bien el Gobierno le aporta una parte con el ATP tampoco es razonable que no se le permita dar por finalizado una relación laboral asumiendo la carga de abonar la indemnización correspondiente cuando no existe manera de preservar la actividad”, explicó Gelsomino.

Ahora bien, en caso de despidos, la doble indemnización no aplicaría a todos los casos por igual. “Si el despido es un despido sin causa el trabajador, por ley, tiene derecho a cobrar la antigüedad, el preaviso, la integración del mes de despido, las vacaciones proporcionales del último año y todo lo que compone una liquidación final, ahora si el despido obedece a razones económicas, faltas o disminución de trabajo o fuerza mayor no imputable, el Artículo 247 dispone que la indemnización a abonar es el 50% de todo lo que te dije anteriormente”, detalló el abogado.

Por otra parte, según Gelsomino, la doble indemnización tampoco aplicaría para los trabajadores del Estado. “El DNU no hace mención a los empleados públicos, si bien no distingue distintas categorías de empleados, tampoco se han visto en los reclamos que se han venido intentando en este último tiempo que la indemnización sea pretendida por empleados del sector público”, comentó.