LOS CLUBES Y LA PANDEMIA: MAURICIO YAFFALDANO DETALLÓ LA SITUACIÓN DE SPORTIVO BRAGADO

Ayer por la mañana en ‘El Megáfono’, el periodista deportivo Enrique Giannino mantuvo una comunicación con el presidente del Club Sportivo Bragado, Mauricio Yaffaldano, para que relate de qué manera han estado atravesando tantos meses sin actividad.

“Las familias que hacemos del club casi una rutina diaria, que incluímos nuestras visitas al club, la de nuestros hijos como algo cotidiano por suspuesto que sentimos angustia por esta situación, no sólo por lo deportivo si no también por lo social y la convivencia con otras personas”, explicó Yaffaldano.

A pesar de no poder regresar a los entrenamientos, los profesores de las distintas categorías del fútbol infantil se mantenienen en contacto a través de internet con todos los chicos de la institución.

Yaffaldano también explicó que ellos decidieron no recibir una ayuda económica por parte del Estado. “Siempre tratamos de solucionar nuestros problemas de manera autóctona, tratando de resolverla con el trabajo de la comisión, no sómos una institución que pedimos cosas al Estado, ni en este Gobierno ni en los anteriores. Me parece que lo más saludable de un club es el trabajo de su comisión, de sus hinchas y de sus simpatizantes. Esto nos hace tener un esfuerzo mayor pero como comisión tratamos siempre de resolver las cosas con el trabajo de todos”, comentó.

Por otra parte, desde sus redes sociales han ido publicando fotografías con distintos arreglos y mejoras en la institución, cosa que han podido realizar ya que las instalaciones no se encuentran en uso. “En este tiempo hemos hecho algunas mejoras en el campo de juego, algunos trabajos de pintura, continuamos con las terminaciones de los vestuarios de la cancha grande”, añadió.