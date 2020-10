PALOMA ANGIONE CONTÓ CÓMO ATRAVIESA LA PANDEMIA EN “NUNCA ES TARDE PARA GUGA”

Compartir en...

0 email

La joven cantante bragadense, Paloma Angione, fue entrevistada en ‘Nunca es tarde para Guga’, en donde estuvo hablando, entre otras cosas, sobre cómo transita estos meses de pandemia y repasó sus logros artísticos el año pasado.

Con respecto a la cuarentena, Angione comentó que “a mi ya se me hizo costumbre porque no se puede hacer nada, a mis amigas no las veo hace medio año pero bueno, siempre haciendo música, con el colegio.”

Tras un 2019 muy exitoso, este año Paloma tenía previsto hacer varias presentaciones en pos de seguir creciendo profesionalmente. Una de esas presentaciones iba a ser justamente en Baradero, festival en el cuál participó y ganó el reconocimiento como ‘artista revelación’.

A modo personal, Angione comentó que “me parece increíble como con 17 años ya pasé, para mí, por un montón de cosas: ir a la tele, ganar medallas, conocer muchísima gente, la verdad que para mí es un montón y obviamente quiero seguir con todo esto.”