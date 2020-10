ABRIERON LA INSCRIPCIÓN PARA LOS NUEVOS CURSOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL

María Nélida Domínguez, directora del Centro de Formación Laboral, anunció en ‘El Megáfono’ la reapertura de las inscripciones para los nuevos cursos que comenzarán a dictar de forma virtual debido al contexto actual.

Domínguez explicó que la pandemia ha complicado el dictado de los cursos en todo sentido, ya que las clases estaban previstas para que se den de forma presencial, dijo que “tenemos que tratar de ir preparándola de forma virtual, no sólo fue un desafío si no fue una sorpresa porque nosotros no estamos preparados para trabajar a distancia.”

Los cursos que darán inicio este mes serán los siguientes: Elaboración y conservación de frutas y hortalizas, Limpieza institucional, Manipulación de alimentos, Liquidación de impuestos, Bolsillero, Oratoria, Fideero y Técticas de diseño gráfico en sistemas informáticos nivel 2. Para éste último, es necesario tener conocimientos básicos de diseño.

Aquellos interesados en inscribirse pueden consultar al teléfono 2342 463043.