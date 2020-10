CORONAVIRUS: SERGIO BARENGHI SE REFIRIÓ A BRAGADO COMO “LA CAPITAL DE LA MUERTE”

Compartir en...

En el marco de una entrevista con el Grupo La Verdad, de Junín, el ex candidato a intendente Sergio Barenghi (Frente de Todos) realizó una dura descripción de la situación epidemiológica de Bragado debido a la cantidad de personas que fallecieron a causa del Coronavirus. Citó a nuestra ciudad como “la capital de la muerte”. También emitió críticas hacia la dirigencia del peronismo local.

Según indica el portal juninense, Barenghi apuntó contra el gobierno de Vicente Gatica por las estadísticas que tiene nuestro partido en relación a la pandemia.“No hay ninguna que ciudad que esté siquiera cerca del número de fallecidos que hemos tenido en Bragado y eso es una tragedia, que en lo particular me enluta y me llena de tristeza”, dijo.

En otro tramo de la nota, aprovechó la ocasión para realizar un pase de factura a la dirigencia del peronismo local debido a la reunión que mantuvo semanas atrás con el Intendente. “Nosotros no podemos ir ahora a sacarnos una foto después de todo lo que ha ocurrido en nuestra comunidad. Sinceramente, yo no me siento responsable de lo que pasó en el Hogar San Luis, ni de que Bragado sea la capital de la muerte por COVID-19 en nuestra región”, opinó.

Aclaró que “el municipio nunca me convocó, pero en el caso de que lo hiciera, tengo la intención de colaborar, pero con la comunidad, no con el intendente, porque no tengo nada que ver con su espacio político”.

Sobre el final, pidió medidas destinadas a proteger el comercio y la producción local. “En lo personal, no he escuchado de gente que se contagie en lugares de trabajo, ni en una obra de construcción o por haber ido a comprar un pantalón o un par de zapatos. En esos lugares se toman todos los recaudos, porque nuestros vecinos cuidan sus fuentes de ingresos. Por eso, toda mi solidaridad con los sectores productivos de nuestra ciudad”, manifestó.