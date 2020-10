UN EMPLEADO DE ANSES ALERTÓ SOBRE LAS ESTAFAS TELEFÓNICAS Y PIDIÓ QUE NO BRINDEN DATOS PERSONALES

Compartir en...

0 email

Días atrás se confirmaba la noticia de que 53 familias bragadenses habían salido beneficiadas del sorteo del ProCreAr, dándole la posibilidad a esas personas a que realicen o finalicen refacciones en sus domicilios a través de un crédito a tasa baja que ofrece el Estado Nacional. Diego Mosce, empleado de Anses, dio más detalles al respecto en ‘El Megáfono’.

“El tema del mejoramiento incluye más que nada la parte del gas, instalaciones eléctricas o por ahí si te quedó sin revocar la casa del lado de afuera, para todo ese tipo de mejoramientos de la casa que ya tenés”, explicó Mosce.

Los créditos van desde los 50 mil a los 500 mil pesos. 4 familias bragadenses resultaron beneficiarias del microcrédito de 50 mil pesos, 14 familias accedieron al crédito de 100 mil pesos, 20 al de 250 mil pesos y las 15 familias restantes resultaron beneficiadas con el crédito de 500 mil pesos.

“La decisión política que tomó el Estado Nacional es que tenga una tasa de interés baja para que la cuota sea accesible y el crédito se pueda pagar en tiempo y forma”, detalló Mosce.

Por otro lado, el empleado de Anses se refirió a las estafas telefónicas que desconocidos intentan realizar utilizando el nombre de la entidad para obtener datos de las potenciales víctimas.

“Nosotros hemos recibido personas en nuestras oficinas y mensajes en nuestros teléfonos particulares, tengo capturas de pantalla de los WhatsApp que les han mandado. Están pidiendo datos a la gente diciéndoles que se les va a otorgar un bono de 18 mil pesos y en algunos casos que les van a otorgar un cuarto IFE, y les están pidiendo información como fotos de documentos, fotos del CBU, les hacen ir al cajero y sacar una clave para generar un Home Banking”, explicó Mosce.

Diego, recordó una vez más que “Anses no está llamando por teléfono y no manda WhatsApp, si Anses se quiere comunicar con los beneficiarios manda un mensaje de texto (SMS) o un correo electrónico, pero nunca para pedir información si no para dar la información.”