SERGIO BARENGHI SOSTUVO SUS DECLARACIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE BRAGADO

Días atrás, el ex candidato a Intendente por el Frente de Todos, Sergio Barenghi, emitió duras declaraciones sobre la situación de nuestra ciudad en una radio del Grupo La Verdad, de Junín. En la misma, no sólo planteó su desacuerdo con la drigencia del peronismo local, si no que también tildó a Bragado como “la capital de la muerte”.

“Lamentablemente estamos, por lejos, siendo el distrito donde más muertes está causando el Covid, además de que también es el distrito donde más casos de Covid ha habido así que ésta región sobre la Ruta 5 y sobre toda la Cuarta Sección Electoral tenemos este triste record, eso fue lo que motivó que diga esa frase”, fundamentó Barenghi en una entrevista con ‘El Megáfono’.

Barenghi, criticó al oficialismo por las políticas adoptadas para la pandemia en nuestra ciudad: “Creo que a la mayoría de los bragadenses nos hubiera gustado ver a alguien que nos guiara, que estuviera permanentemente al frente de esta situación para permitir que la comunidad que ignoraba cuál era el resultado de esta pandemia, hubiera tomado consciencia más rápido.”

El ex candidato a Intendente no sólo emitió críticas, si no que también explicó qué hubiera hecho en ésta situación en caso de haber sido el Intendente electo. “Supongo que lo que hubiera hecho, en primer lugar, a todos mis funcionarios los hubiera puesto a trabajar para evitar el riesgo de contagios mayor, que eran las reuniones sociales, hubiera estado en forma permanente actuando sobre la posibilidad de que se efectúen para disuadir y para invitar a la gente que no las realice, hubiera estado mirando cómo en Bragado y por Facebook se realizaban ofertas de delivery de alcohol y andaban las motitos hasta horas de la madrugada repartiendo bebidas alcóholicas, eso implica seguramente que hay alguna clase de reunión. Hubiera ido a hablar con la gente en los lugares de trabajo para minimizar el daño de la gente que está trabajando, hubiera ido a las obras de construcción y hubiera llevado un ‘mate listo’ a cada albañil para indicarles que no pueden tomar mates en forma grupal”, comentó.

Sobre el final de la entrevista, expresó su desacuerdo con el peronismo local por haber compartido una reunión con el Intendente semanas atrás: “Han transcurrido varios días desde que ha ocurrido ese encuentro y realmente yo no veo ninguna cuestión positiva que haya generado esa reunión, además nosotros como espacio político necesitábamos tener información de por qué pasaban algunas cuestiones en la comunidad y no las hemos obtenido entonces yo no compartiría esta manera de llevar adelante la pandemia”, explicó.