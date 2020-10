TENSIÓN ENTRE LA POLICÍA Y EL PROPIETARIO DE UNA CANCHA DE FUTBOL: “NECESITO TRABAJAR”, DIJO EL HOMBRE

Compartir en...

Una situación de tensión se vivió en la cancha de Sarmiento y Leonetti debido a una denuncia por un presunto partido de fútbol que se estaría desarrollando en su interior. Se hizo presente la Guardia Urbana con el apoyo de dos móviles policiales, lo que generó un cruce verbal entre el propietario del lugar, Horacio Ienco, y los uniformados. Se labró una infracción por desobediencia al artículo 205 del Código Penal, mientras que el hombre envió una carta documento al Intendente.

La discusión fue grabada por el propio Ienco y rápidamente se viralizó en las redes sociales. El hombre no salió del lugar, sino que contestó siempre detrás de una ventana. “Me dijo recién mi abogado que no les abra porque es anticonstitucional todo lo que están haciendo”, le indicó a la policía, y agregó: “vengan y hagan todas las actas que quieran, pero no les voy a firmar nada; ¿sabes por qué?, porque tengo que trabajar”.

En el video se escucha que uno de los policías le contesta, aunque no se comprende bien lo que dice. Sólo se percibe que en un momento le asegura comprenderlo, pero le aclara que debe cumplir con su deber. “No rompan más las pelotas a la gente que labura”, “no asusten más a la gente, ¿no te das cuenta que la gente está podrida?, hace 200 días que estamos cerrados sin poder laburar”, fueron algunas de sus respuestas.

Ienco reconoció en la grabación que “es la cuarta vez que vienen”; luego, dijo: “que denuncien 70 veces, yo tengo que laburar y voy a seguir haciéndolo”. Consultado por BRAGADO TV, manifestó que “la Municipalidad en cierta forma reconoce lo que estoy pidiendo porque en 200 días me entregaron una ayuda económica de 20 mil pesos”, y añadió: “me parece un disparate el importe”. En ese marco, contó que le envió una carta documento al Intendente solicitando que levante la restricción tras considerarla “anticonstitucional”; también pidió que eliminen los retenes de los accesos.