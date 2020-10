KEVIN CANDELA SE CLASIFICÓ TERCERO EN SAN NICOLÁS

Compartir en...

El bragadense Kevin Candela le regaló otra alegría a todos los aficionados del deporte tuerca en nuestra ciudad, porque ayer domingo en San Nicolás logró clasificarse tercero con su flamante Ford, o como él le llama, “La Pantera”.

El sábado también estuvo compitiendo y logró posicionarse en el octavo puesto, luego de la competencia, Candela adelantó que iría por más y así lo hizo, logrando el podio. El primer lugar fue para Andrés Jakos quien se clasificó con su Dodge, en segundo puesto llegó Federico Iribarne en su Chevrolet y Kevin Candela se posicionó en tercer lugar con un tiempo de 4 06:01.558.

Tras su victoria, el piloto publicó una fotografía en su cuenta de Instagram y redactó lo siguiente: “No pude subir al podio pero el trofeo no me lo saca nadie. Costó pero llegó, estoy muy agradecido a mi familia, equipo, amigos, a todo el grupo de la peña, colaboradores y en especial a todo Elpra. Gracias a todos por los mensajes y el apoyo, vamos por más.”