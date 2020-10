UNO DE LOS PROPIETARIOS DE LA CANCHA DE FÚTBOL 5 EXPLICÓ POR QUÉ ABRIÓ A PESAR DE LAS RESTRICCIONES

Compartir en...

En el transcurso del fin de semana, Horacio Ienco, un reconocido propietario de una cancha de fútbol 5, viralizó un video a través de sus redes sociales en donde se lo ve en discrepancia con el personal policial, quienes tras recibir denuncias de varias personas, se acercaron para clausurar la cancha ya que se hallaba trabajando a pesar de las restricciones. Esta mañana, Ienco dio mas detalles sobre lo sucedido en ‘El Megáfono’.

Según explicó, “se estaba jugando al fútbol como una medida de protesta”. Ienco dijo que han tomado esa determinación ya que no han obtenido respuestas del Estado, a pesar de haber elevado los protocolos para poder trabajar meses atrás.

“Al no tener respuestas del Estado, en forma particular con mi socio decidimos dar turnos por una cuestión de que no existe una norma jurídica que no me permita laburar, y ante la situación económica decidí abrir”, comentó.

Dijo que el Estado en parte reconoce que el sector está “totalmente abandonado” ya que en todo el tiempo que llevan sin poder trabajar, en su caso particular sólo recibió una ayuda económica de 20 mil pesos. Su descontento también viene porque explica que en otras ciudades con mayor población que Bragado ya están habilitadas las canchas.

“Obviamente que lo principal es la salud, pero después viene toda la otra parte, la parte económica que uno tiene que vivir, y en medida de protesta ante la no presencia del Estado tenemos que hacer algo”, añadió Ienco.

El propietario de la cancha comentó que a pesar de la clausura y de las actas de infracción “yo me tengo que seguir defendiendo, es la única defensa que tengo, al no tener respuesta del Estado tengo que trabajar”, en tanto añadía que la respuesta de la gente fue “impresionante”, y que piden poder ir a practicar el deporte.