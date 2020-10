CANDELA TRAS SU PRIMER PODIO EN EL TC PISTA: “ME TRAJE EL TROFEO Y UNOS PUNTITOS MÁS”

Compartir en...

Kevin Candela, el joven piloto bragadense, le regaló una alegría enorme a todos los fanáticos del deporte tuerca en nuestra ciudad tras haber llegado por primera vez al podio del TC Pista el domingo pasado en San Nicolás.

“Nosotros en pista terminamos en el puesto 5, que era muy importante para nosotros porque nos hacía falta los puntos, y si bien veníamos funcionando bárbaro en las carreras anteriores creo que no lo terminábamos de concretar en la serie o el día domingo y por suerte este fin de semana se nos dio”, explicó en ‘Bragado TV al mediodía’, en tanto añadía que “el primer podio no me pude subir pero el trofeo me lo traje y los puntitos también que son importantes para estar dentro de los 12 primeros en el campeonato”.

Candela comentó que se encuentra “contento por el esfuerzo que hace todo el equipo, toda la familia, los amigos, la peña del taller, todo el grupo ELPRA que trabajan muchísimo para que nosotros podamos estar presentes y que podamos estar al nivel en el que estamos hoy en día”.

También relató que si bien se encontraba nervioso en la competencia anterior debido a la racha que tenían recientemente, ya están pensando en la competencia del próximo fin de semana en La Plata. Dijo que están “viendo como nos preparamos para La Plata, es un circuito en el que nunca corrimos con el TC Pista, sí con el Mouras que funcionamos muy bien y terminamos andando muy bien el último año que corrimos ahí”.