LA SECRETARIA GENERAL DE UDEB PLANTEÓ DUDAS SOBRE LA VIABILIDAD DEL REGRESO DE LAS CLASES PRESENCIALES

La secretaria General de UDEB, Eugenia Calderón, se refirió esta mañana a la fuerte posibilidad de que se concrete el reinicio de clases presenciales en Bragado. No se mostró convencida, ya que tiene dudas respecto de su viabilidad por la situación epidemiológica de nuestra comunidad y también porque considera que en los protocolos “hay aspectos bastantes difíciles de cumplir”.

Según la dirigente sindical, “la realidad es que todos queremos volver a la presencialidad”. Sostuvo que “el lugar natural de los docentes es la escuela y sabemos la situación compleja que están pasando todos nuestros alumnos, sobre todo porque hay muchos chicos que no se han podido conectar”. No obstante, consideró que el retorno no debe producirse bajo cualquier condición, sino que tiene que ser “cuidado”: “debemos mantener prudencia y eso es lo que nos motiva a estar alertas”, dijo.

Manifestó desconocer el criterio que aplicó la Provincia para elegir los municipios habilitados, ya que Bragado aparece incluido a pesar de su situación epidemiológica “delicada”, mientras que no tuvieron esa posibilidad otros distritos que están mejor.

Opinó que “el riesgo sanitario” debe ser un factor a tener en cuenta y también exigió la capacitación de toda la comunidad educativa sobre los protocolos que deben cumplir para evitar contagios de Coronavirus. Además, planteó las dificultades que habría en las escuelas para la aplicación de los lineamientos que establece la Provincia.

“Nosotros queremos volver, pero con las garantías de que vamos a estar cuidados y de que la situación epidemiológica y sanitaria lo permita”, concluyó.