DELFINA MARANZANO DIO UN PASO MÁS HACIA EL TÍTULO DE MISS MUNDO ARGENTINA

Delfina Maranzano, la joven modelo bragadense, continúa sumando seguidores y ‘likes’ a través de sus redes sociales para seguir avanzando en el certámen “Miss Mundo Argentina”. Días atrás adelantamos acerca de su victoria en la última etapa, y ayer al mediodía dialogó con ‘Bragado TV’.

“En este capítulo lo que se evaluaba era el ‘Estilo Miss’, cada candidata debía presentar 3 looks distintos, uno para una entrevista, otro para un cocktail y finalmente un look de gala, y yo salí en el primer puesto”, explicó Maranzano.

La modelo fue elogiada por el jurado del certámen y se quedó con el primer puesto, por lo que se encuentra un paso más cerca de coronarse como “Miss Mundo Argentina”. “Agradezco mucho a Sergio y a Pao (Motion Pixel) que me ayudan con la edición de los videos y las fotos, a Javier Gonzáles que me viste, me maquilla y me peina también, a mi mamá que está siempre, a Silvina Gonzáles que también está incondicionalmente y a Guga (Scarcelli) también le mandamos un beso enorme que tuvo una participación muy importante en el video”, comentó.

El certámen se transmite todos los domingos a través del canal de YouTube “Miss Channel TV”, y Maranzano adelantó que para el próximo capítulo se viene un desafío “muy lindo”, aunque no quiso dar muchos detalles al respecto para mantener la sorpresa.

“Me encantaría poder representar a Bragado dentro de las 6 candidatas que van a recibir distintos títulos”, agregó. A día de hoy son 17 las concursantes que se encuentran compitiendo por la corona, y solo restan 3 capítulos más para la definición final.