VICENTE GATICA ABORDÓ VARIOS TEMAS: LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA, EL RETORNO DE CLASES Y LA QUITA DE LOS RETENES

En el marco de una entrevista exclusiva con el noticiero “BRAGADO TV AL MEDIODÍA”, el intendente Vicente Gatica se explayó sobre una gran variedad de cuestiones ligadas a la pandemia de Coronavirus. Habló de la situación epidemiológica del partido, del posible retorno de las clases presenciales, la quita de los retenes, e incluso de las críticas que recibió por parte de CICOP y Sergio Barenghi. Indicó que estamos mejor, aunque apeló a la responsabilidad social ya que el sistema sanitario podría no estar preparado frente a un nuevo brote.

Reconoció que en Bragado hubo “un brote altísimo en el que estuvimos muy cerca de colapsar”. Opinó que ahora hay un “descenso” de casos, pero remarcó que “hay que estar más atentos que nunca” debido a que gran parte del personal de salud se encuentra recuperándose de las secuelas del COVID-19 y el Hospital podría no soportar un nuevo pico. Además, alertó sobre las pocas posibilidades que hay de realizar derivaciones, ya que “casi todo el mundo está acotado en cuanto la disponibilidad de camas”.

Se mostró a favor del retiro de los controles de los accesos tras indicar que el virus ya se encuentra circulando en Bragado y que todo el personal abocado a esa tarea será de gran utilidad para controlar el acatamiento de los protocolos en los comercios y verificar que no haya reuniones sociales. Además, contó en los 7 meses se controlaron 160 mil vehículos y que sirvieron para la detección de 10 personas con temperatura. No arriesgó una fecha para la quita, pero aseguró que ser “va a ser antes de fin de mes”.

En lo que respecta al retorno de las clases presenciales, remarcó que aún no está decidido. No obstante, opinó que posiblemente no signifique un problema ya que sólo estaría dirigido al 11% de los estudiantes (concretamente a quienes no pudieron cumplir las clases virtuales), por lo que “serían muy pocos chicos”, lo cual supone un bajo riesgo de contagios.

Consultado sobre la cercanía del “Día de la Madre”, pidió que la gente evite las reuniones; caso contrario, “aquel que tiene la necesidad imperiosa –de visitarla-, tiene que cumplir algunas condiciones: si es posible, hacerlo al aire libre, tomar la distancia necesaria y estar con el cubrebocas”, dijo.

Al momento de hablar sobre las críticas de CICOP Y Sergio Barenghi, prefirió no opinar, aunque aseguró que algunas de las declaraciones fueron “inexactas”. En ese marco, enfatizó que siempre escuchan las críticas constructivas.

Sobre el final, se refirió al bingo solidario. Se mostró contento por el apoyo que están recibiendo los trabajadores de salud por parte de la comunidad.