ATENCIÓN: SE REGISTRARON NUMEROSOS INTENTOS DE SECUESTROS VIRTUALES EN BRAGADO

Una situación preocupante se registra en nuestra ciudad debido a que varios vecinos recibieron llamados telefónicos donde les aseguraban que algún familiar había sido secuestrado o que era víctima de otro delito. Sólo eran mentiras con una clara intención maliciosa, motivo por el que se recomienda tomar precauciones para no ser engañados.

La mayoría de los llamados se registraron a teléfonos fijos. En algunos casos simularon ser el propio familiar (hijo, nieto o sobrino) que en primera persona les contaba el supuesto robo o secuestro, mientras que en otros asumían su rol de delincuente pero inventaban una historia.

Un ejemplo es el de Ester D´Angelo, quien recibió un llamado donde se escuchaba “la voz de un muchacho con barbijo que me decía ´hola Má, me robaron todo y estoy secuestrado´”. Por su parte, otra mujer contó: “una persona mayor acaba de llamar a mi mamá diciéndole que habían asaltado a mi sobrino, que le habían pegado una paliza, que tenía la boca rota y que no podía hablar”.

También recibimos un mensaje de Juan Vezzoso en el que pone en conocimiento a la comunidad de que “a mi madre la llamaron diciendo que era yo y que habían entrado 3 hombres armados a mi casa”.

Afortunadamente, ninguna de las víctimas fue engañada ya que cortaron el teléfono y optaron por comunicarse directamente con sus respectivos familiares. Otras fueron alertadas por testigos que las acompañaban.

Por su parte, la policía recibió varios llamados al 911 donde le comentaron lo sucedido, aunque no hubo ninguna denuncia. Ante tal situación, se enviaron móviles a los domicilios de cada víctima con la intención de llevar tranquilidad y asegurarse de que no haya ninguna persona sospechosa merodeando en la zona.