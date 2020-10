ENTRÓ EN VIGENCIA EL PROGRAMA “PREVIAJE” PARA AYUDAR A LAS AGENCIAS DE TURISMO

Compartir en...

Sin duda alguna, uno de los rubros más afectados por la pandemia ha sido el del turismo, quienes desde el mes de marzo se encuentran totalmente restringidos sin ningún tipo de actividad y con un futuro bastante incierto, sin embargo desde el Gobierno Nacional han lanzado el programa “Previaje”, y el titular de Ider Tur, Mauricio Latorre, explicó de qué se trata en ‘Bragado TV al mediodía’.

“Es un incentivo y una ayuda para las agencias de viajes, es un plan de incentivo para el turismo nacional y un comienzo de lo que puede ser el manejo del turismo nacional, pero a su vez también nos propone una ayuda a las agencias para que podamos tener la posibilidad de comenzar a trabajar nuevamente en esta actividad que hoy en día está totalmente paralizada”, explicó Latorre.

Según explicó el titular de Ider Tur, quienes compren un viaje hasta el 31 de octubre podrán utilizar un reintegro de hasta $100 mil en los meses de enero y febrero, en cambio quienes compren el viaje durante los meses de noviembre y diciembre, podrán utilizar este beneficio a partir del mes de marzo.

“No tenemos hoy en día muchos productos que podamos comercializar, por lo que vemos a nivel nacional y lo vemos en el estado de cada una de las provincias, cada una de ellas están teniendo el impacto del Covid y algunas están cerradas, otras como el caso de Río Negro con Bariloche comenzó a abrir el turismo, por lo menos para el pasajero residente de la provincia, pero hay otras provincias como Neuquén que volvió a fase 1 entonces no está teniendo turismo”, detalló Mauricio, quien a su vez agregaba que “si bien (Previaje) es una ayuda no es la solución al problema”.

Latorre a su vez comentó que ya están comenzando a recibir consultas, pero dijo que “no tenemos protocolos de seguridad, no tenemos para la costa argentina, no sabemos aún como va a ser poder ir a las playas argentinas para el próximo verano entonces es muy difícil una contratación de acá a 10 días para que vos puedas ya ponerle una fecha y un destino a tus vacaciones con tu familia, aunque siempre tenemos que tener en cuenta que 7 días antes de la salida se puede reprogramar.”